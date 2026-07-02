Москва2 июл Вести.В России отмечен всплеск спроса на произведения поэта-сказителя Гомера, сообщают "Ведомости" со ссылкой на представителей торговой сети "Читай-город" и книжного сервиса "Литрес".

Интерес россиян к произведениям Гомера резко вырос перед грядущей мировой премьерой фильма "Одиссея" Кристофера Нолана, намеченной на 17 июля. В этой масштабной экранизации приняли участие такие голливудские звезды как Том Холланд, Мэтт Дэймон, Шарлиз Терон, Зендея, а также другие актеры.

В "Читай-городе" в июне продажи изданий увеличились к маю на 97%, т. е. почти в два раза, и составили 3500 книг. В "Литресе" спрос вырос на 68% до 1760 шт уточняют "Ведомости"

Кинопремьеры обычно приводят к резкому росту читательского спроса и тиражей книг в России. Этот эффект сохраняется даже в тех случаях, когда сами голливудские фильмы не выходят в российский прокат.