Москва1 июлВести.Актриса и ведущая Юлия Высоцкая рассказала в беседе с RT, что для своего кулинарного шоу выбирает рецепты, которые произвели на нее впечатление.
По ее словам, кулинария предоставляет неограниченный простор для фантазии.
Я выбираю те рецепты, которые произвели на меня впечатление: где-то прочитала, увидела в сети… Дальше либо пробую приготовить, либо, если кажется, что это довольно легко, готовлю сразу в программе. Что-то потом повторяю домасказала Высоцкая
Ведущая добавила, что экспериментировать можно даже с давно известными рецептами.
Делаешь, например, бисквитный торт - и меняешь в нем крем, или пропитку, или какой-то ингредиент. Добавляешь вместо ванили корицу или кофе - получается уже совершенно другой рецепт, хотя основа однаобъяснила Высоцкая
Она выразила уверенность, что новые рецепты всегда найдутся.