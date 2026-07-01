Высоцкая рассказала, что выбирает производящие на нее впечатление рецепты

Ведущая Высоцкая рассказала, как ищет рецепты для своего кулинарного шоу Высоцкая рассказала, что выбирает производящие на нее впечатление рецепты

Москва1 июл Вести.Актриса и ведущая Юлия Высоцкая рассказала в беседе с RT, что для своего кулинарного шоу выбирает рецепты, которые произвели на нее впечатление.

По ее словам, кулинария предоставляет неограниченный простор для фантазии.

Я выбираю те рецепты, которые произвели на меня впечатление: где-то прочитала, увидела в сети… Дальше либо пробую приготовить, либо, если кажется, что это довольно легко, готовлю сразу в программе. Что-то потом повторяю дома сказала Высоцкая

Ведущая добавила, что экспериментировать можно даже с давно известными рецептами.

Делаешь, например, бисквитный торт - и меняешь в нем крем, или пропитку, или какой-то ингредиент. Добавляешь вместо ванили корицу или кофе - получается уже совершенно другой рецепт, хотя основа одна объяснила Высоцкая

Она выразила уверенность, что новые рецепты всегда найдутся.