"Здесь я нашел свою любовь": Чернышенко рассказал о любимых местах в Москве Чернышенко упомянул среди любимых мест Москвы общежитие, "где влюблялись"

Москва5 сен Вести.Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко считает своим любимым местом в Москве Патриаршие пруды и общежитие на Студенческой, а в целом со столицей связаны все главные страницы его жизни. Соответствующие заявления он сделал в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой.

По словам Чернышенко, вся его жизнь связана с Москвой.

Здесь я нашел свою любовь, здесь я построил семью, здесь я состоялся как отец и дедушка, так что с Москвой у меня связаны все главные страницы моей жизни. Я здесь работаю, живу, занимаюсь спортом, получаю удовольствие. Очень благодарны [мэру Москвы] Сергею Семеновичу [Собянину] и всем, кто создал такой прекрасный город и продолжает его развивать. Но, самое главное, мы видим, что Москва, безусловно, лидер во всех направлениях: в науке, в образовании, в технологиях и в туризме. Все в Москву сказал вице-премьер

Он также ответил на вопрос о своих любимых местах в Москве.

Патриаршие [пруды] - я там всегда гулял с маленькими детьми, и вот такие дорогие сердцу места. Ну, и, наверное, общежитие на Студенческой, где росли, влюблялись - там все запахи до сих пор волнуют поделился Чернышенко

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