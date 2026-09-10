Москва10 сен Вести.В сфере переселения москвичей из старых домов в новые должен быть только один застройщик – Фонд реновации. Для него это основная задача. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский.

Он отметил, что Фонд не стремится конкурировать с другими застройщиками.

Застройщик в реновации должен быть один – это Фонд реновации. Мы не конкурируем ни в коем случае с другими застройщиками. Я уже сказал, что Фонд реновации, в первую очередь, это социальный застройщик, мы стараемся улучшить жизнь москвичей, переселяя из некондиционных, порой ветхих квартир, ветхих домов в новые современные кварталы. Фонд реновации, конечно же, первую свою задачу ставит именно задачу по переселению. При этом, безусловно, у нас есть задача и по сохранению экономического баланса при реализации нашей программы. Мы стараемся разгрузить бюджетные расходы, продавая остатки квартир, которые у нас остаются после переселения, тем самым создавая определенный баланс доходов внебюджетных средств и бюджетных средств. Но опять же, эти средства идут исключительно на программы переселения, на программу реновации. У нас достаточно много подрядчиков, которые работают в программе. Мы активно вовлекаем и региональных игроков, и крупных городских игроков пояснил Овчинский

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, сколько москвичей получат новые квартиры по программе реновации.