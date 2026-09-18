Россиянин, прибывший из Эстонии, проголосовал на участке у границы Гражданин РФ пересек границу с Эстонией в Псковской области, чтобы проголосовать

Москва18 сен Вести.Гражданин России, прибывший из Эстонии, воспользовался для голосования мобильным избирательным участком, расположенным у пограничного перехода в Псковской области, сообщила пресс-служба избирательной комиссии региона в мессенджере МАХ.

Сегодня, в первый день голосования, мы стали свидетелями по-настоящему важного события. На избирательном участке, расположенном вблизи пункта пограничного перехода, свой гражданский долг исполнил наш соотечественник, прибывший из Эстонии. Этот момент ещё раз доказывает: где бы ни находились граждане России, у них всегда есть возможность быть услышанными и принять участие в определении будущего страны. Создание комфортных условий для волеизъявления — это приоритет, который помогает объединять всех нас написали в сообщении

Сам гражданин рассказал, что впервые воспользовался такой формой голосования.

Дорогие мои друзья, я впервые голосую на подвижной участковой избирательной комиссии. О существовании такого автобуса, такой формы голосования я никогда не знал. Узнал случайно. Проголосовал, о чем не жалею уточнил мужчина

Избирательная комиссия Псковской области организовала работу мобильных избирательных участков вблизи пяти пограничных переходов региона с 18 по 20 сентября, чтобы обеспечить избирательные права граждан России, находящихся или проживающих за рубежом. Пункты для голосования разместили на пограничных переходах ПП "Крупп", МАПП "Куничина Гора", "Шумилкино", "Убылинка" и "Бурачки".