KP.RU: слухи о запрете в КНР на въезд туристам с бородой оказались ложными

В КНР нет массового запрета на бороды для туристов, но есть локальные правила KP.RU: слухи о запрете в КНР на въезд туристам с бородой оказались ложными

Москва8 сен Вести.Расходящиеся по сети видеоролики, где на границе с Китаем туристов просят сбрить бороды, не свидетельствуют о введении массового запрета на въезд в КНР с растительностью на лице. Об этом пишет издание KP.RU.

Журналисты выяснили, что широко обсуждаемые ролики сняты на КПП "Хоргос" на китайско-казахстанской границе. Этот КПП находится на въезде в Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР), где действуют особые правила по борьбе с экстремизмом.

Информация о том, что абсолютно всех туристов из России и Казахстана с бородой якобы массово перестали пускать через границу КНР, является искаженной… В этом регионе еще с 2017 года действуют строгие локальные нормативные акты по борьбе с экстремизмом… При этом Синьцзян — один из самых закрытых районов страны. Он не относится к основным туристическим направлениям говорится в тексте

В публикации отмечается, что в регионе длинная борода, а также одежда, полностью закрывающая лицо, может быть расценена как признак религиозного радикализма.

Ранее стало известно, что власти России и КНР работают над соглашением, которое позволит пересекать границу на личном автомобиле через восемь пунктов пропуска.