На двух избирательных участках в Чечне сыграли свадьбы

На избирательных участках Чечни сыграли свадьбы На двух избирательных участках в Чечне сыграли свадьбы

Москва19 сен Вести.Свадебные торжества прошли на двух избирательных участках в Надтеречном районе Чечни. Об этом сообщили в избирательной комиссии республики.

Невесты в день свадьбы приехали на участки, чтобы проголосовать. После голосования там продолжились традиционные праздничные обряды и танцы.

Обычный избирательный участок оказался в самом центре настоящей чеченской свадьбы - яркой, щедрой, шумной и красивой. В день, когда начинается новая глава ее собственной жизни, невеста приехала проголосовать сказано в сообщении

В избиркоме уточнили, что в Надтеречном районе таким образом отметили сразу две свадьбы.

Выборы в Госдуму в РФ стартовали 18 сентября. Голосование проходит в течение трех дней - оно продлится до 20 сентября включительно.