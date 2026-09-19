14 участков в ЛНР работают на резервном снабжении Памфилова: 14 участков в ЛНР работают исключительно на резервном снабжении

Москва19 сен Вести.14 избирательных участков в пяти муниципалитетах Луганской Народной Республики функционируют исключительно на резервном электроснабжении. Об этом заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова на брифинге в информационном центре комиссии.

Сегодня в России идет второй день голосования на выборах в Госдуму. Проголосовать можно онлайн и на избирательных участках.

По словам главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, проблем при голосовании пока немного. Однако на территории ЛНР фиксируются перебои с электроснабжением.

В Луганской Народной Республике в пяти муниципальных округах 14 участков функционируют исключительно на резервном электроснабжении​​​. И хорошо, что мы все предусмотрели, поэтому никаких сбоев нет заявила она

Она добавила, что голосование идет довольно оживленно. Во всех 89 субъектах Российской Федерации участки были открыты и приступили к работе своевременно.