Москва19 сенВести.14 избирательных участков в пяти муниципалитетах Луганской Народной Республики функционируют исключительно на резервном электроснабжении. Об этом заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова на брифинге в информационном центре комиссии.
Сегодня в России идет второй день голосования на выборах в Госдуму. Проголосовать можно онлайн и на избирательных участках.
По словам главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, проблем при голосовании пока немного. Однако на территории ЛНР фиксируются перебои с электроснабжением.
В Луганской Народной Республике в пяти муниципальных округах 14 участков функционируют исключительно на резервном электроснабжении. И хорошо, что мы все предусмотрели, поэтому никаких сбоев нетзаявила она
Она добавила, что голосование идет довольно оживленно. Во всех 89 субъектах Российской Федерации участки были открыты и приступили к работе своевременно.