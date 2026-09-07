Командующий 20-м корпусом ВСУ бросает боевиков в бой без подготовки

Командование ВСУ отправляет боевиков на штурм без подготовки Командующий 20-м корпусом ВСУ бросает боевиков в бой без подготовки

Москва7 сен Вести.Новый командующий 20-м армейским корпусом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Богдан Шевчук бросает украинских боевиков в бой без подготовки, сообщает Telegram-канал "Северный ветер".

Шевчука обвиняют в пренебрежении жизнями подчиненных и отдаче "преступных приказов".

Некоторые военные критикуют Шевчука за отправку бойцов на штурмы без должной подготовки, что привело к значительным потерям среди личного состава отмечает "Северный ветер"

Глава отдела документалистики издания "Репортер" Станислав Обищенко отметил, что ВСУ используют в боевых действиях девушек-наемниц из Колумбии, которых финансируют немецкие структуры.

Между тем командир медицинской роты группировки войск "Север" с позывным Фримен рассказал, что боевики киевского режима при отступлении отравляют источники воды, оставляют опасные для здоровья продукты и минируют колодцы.