Москва7 сенВести.Новый командующий 20-м армейским корпусом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Богдан Шевчук бросает украинских боевиков в бой без подготовки, сообщает Telegram-канал "Северный ветер".
Шевчука обвиняют в пренебрежении жизнями подчиненных и отдаче "преступных приказов".
Некоторые военные критикуют Шевчука за отправку бойцов на штурмы без должной подготовки, что привело к значительным потерям среди личного составаотмечает "Северный ветер"
Глава отдела документалистики издания "Репортер" Станислав Обищенко отметил, что ВСУ используют в боевых действиях девушек-наемниц из Колумбии, которых финансируют немецкие структуры.
Между тем командир медицинской роты группировки войск "Север" с позывным Фримен рассказал, что боевики киевского режима при отступлении отравляют источники воды, оставляют опасные для здоровья продукты и минируют колодцы.