Первый депутат Госдумы нового созыва сложила свои полномочия Депутат Думы нового созыва Ирина Елиферова заявила о сложении полномочий

Москва6 окт Вести.Заявление о сложении полномочий подал первый из депутатов Госдумы девятого созыва. Заявление о возвращении депутатского мандата подала Ирина Елиферова. Она избралась в Думу от партии "Единая Россия". Менее чем через неделю после начала работы новой Думы Елиферова попросила досрочно прекратить выполнение своих обязанностей из-за перехода на другую работу.

Полномочия депутата будут считаться прекращенными с момента подачи заявления – 2 октября, сообщает ТАСС.

В документе не уточняется, на какую работу переходит депутат отмечает агентство

Проект постановления Госдумы о досрочном прекращении полномочий Елиферовой подготовлен.

Он может быть рассмотрен на ближайшем пленарном заседании Госдумы 13 октября.

Координатор "Женского движения "Единой России" в Москве Ирина Елиферова, финалист конкурса "Лидеры России. Политика" Дарья Дьякова, участник СВО Евгений Соболев и 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов получили депутатские мандаты после отказа первой четверки списка "Единой России" от работы в Госдуме. От кресел в зале заседаний Думы после подведения итогов голосования отказались глава МИД России Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, военкор Евгений Поддубный и детский омбудсмен Мария Львова-Белова.