Стало известно, кто получит мандат ушедшей после двух заседаний Госдумы депутата РБК: мандат депутата Госдумы Елиферовой перейдет экс-вице-спикеру Кара-оолу

Москва7 окт Вести.Мандат депутата Госдумы от "Единой России" Ирины Елиферовой может перейти к бывшему вице-спикеру нижней палаты парламента и экс-главе Тывы Шолбану Кара-оолу. Об этом РБК сообщили источники в партии и собеседник в Госдуме.

Координатор партийного проекта "Женское движение Единой России" в Москве Ирина Елиферова стала первой среди депутатов Госдумы девятого созыва, кто отказался от мандата.

Она подала заявление о досрочном сложении полномочий после двух заседаний палаты нового созыва в связи с переходом на другую работу. Депутаты планируют удовлетворить просьбу Елиферовой на пленарном заседании 13 октября.

Кара-оол баллотировался по списку "Единой России" в составе региональной группы № 3, которая объединяет Республику Тыва, Хакасию и Красноярский край. Он был четвертым в списке, но этой позиции не хватило для получения места в Госдуме при первичном распределении мандатов, указано в публикации.

Сложную схему источник в партии объяснил нормами избирательного законодательства, которое регламентирует порядок распределения мандатов общефедеральной части списка.

Елиферова была последней в региональной группе (она была в столичном списке), и все кандидаты, находившиеся выше нее, либо получили мандат, либо отказались от него. Если бы она сразу отказалась принять полномочия, то мандат перешел бы в другие определенные региональные группы.

Однако в связи с тем, что остальные кандидаты регионального списка отказались от депутатских кресел или получили мандат, руководство "Единой России" вправе передать мандат Елиферовой кандидату из любой региональной группы.

Шолбану Кара-оолу 60 лет, с 1998 по 2002 год он был председателем Верховного хурала (парламента) Тувы. Позднее он баллотировался на пост главы республики, но проиграл. Затем чиновник работал в правительстве республики.

В 2007 году президент России Владимир Путин предложил Хуралу кандидатуру Кара-оола для наделения полномочиями главы региона, парламент поддержал эту инициативу.

В должности главы республики Кара-оол проработал до 2021 года, после чего ушел в отставку и принял участие в выборах в Госдуму восьмого созыва. Получив мандат, он занял должность вице-спикера от "Единой России".