Толстой может сменить Слуцкого во главе комитета ГД по международным делам "Ведомости" узнали о возможной замене Слуцкого во главе комитета Госдумы

Москва26 авг Вести.В Госдуме IX созыва может смениться руководитель комитета по международным делам. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на пять источников, близких к Госдуме и администрации президента.

По данным собеседников издания, главным кандидатом на этот пост считается вице-спикер нижней палаты Петр Толстой, который сменит Леонида Слуцкого. Однако окончательное решение будет принято уже после выборов.

Среди других возможных кандидатов на этот пост вместо лидера ЛДПР Леонида Слуцкого рассматривается вице-спикер нижней палаты Петр Толстой сообщает издание

По словам одного из источников, "Единая Россия" заинтересована в возвращении руководства одним из ключевых думских комитетов. Партия, как крупнейшая фракция в Думе, в последних созывах получала руководство примерно половиной парламентских комитетов.

Ранее Слуцкий призвал признать партию "Яблоко" нежелательной организацией. Он обвинил партию в стремлении заключить "похабный Брестский мир".