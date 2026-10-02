Москва2 октВести.В настоящее время в Ростовской области продолжается отражение воздушной атаки. За сутки расчеты ПВО сбили свыше 110 беспилотников в Каменске-Шахтинском и девяти районах. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в мессенджере MAX.
Прямо сейчас идет отражение воздушной атаки на Ростовскую область. За сутки уничтожено более 110 БПЛА в городе Каменске-Шахтинском и 9 районах областинаписал Юрий Слюсарь
Отмечается, что под удары украинских дронов попали Боковский, Верхнедонский, Каменский, Миллеровский, Советский, Тарасовский, Усть-Донецкий, Чертковский и Шолоховский районы.
В Чертковском районе от падения фрагментов дрона загорелась сухая трава - пожар потушили. В результате ЧП никто не пострадал. В Шолоховском районе ликвидировали лесной пожар, который также возник из-за падения БПЛА.
Силы противовоздушной обороны продолжают отражать атаку. В регионе сохраняется беспилотная опасность. Жителей просят покинуть открытые участки, укрыться в помещениях и не подходить к окнам.