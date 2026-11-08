Москва8 нояВести.Российские военнослужащие нанесли удар по контейнеровозу в акватории Черного моря юго-западнее Одессы. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
В ведомстве отметили, что ВС РФ продолжают поражать объекты топливно-энергетической инфраструктуры Украины и морские суда, которые используются в интересах ВСУ.
В акватории Черного моря юго-западнее Одессы поражено судно типа "контейнеровоз", доставлявшее на Украину вооружение и военное имуществоговорится в сообщении
Ранее Минобороны сообщало о поражении в Черном море сухогруза, перевозившего на Украину военное имущество и грузы двойного назначения. Удар по судну был нанесен восточнее Одессы.