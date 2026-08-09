В Верховной Раде призвали отыскать 2 млн "невидимых" для властей уклонистов Нардеп Федиенко: на Украине 2 млн уклонистов, которых нужно найти

Москва9 авг Вести.На Украине примерно 2 миллиона "незаметных" для властей уклонистов, которых нужно включить в мобилизационный ресурс. Об этом рассказал депутат Верховной Рады Украины Александр Федиенко в эфире украинского телевидения.

У нас примерно 2 миллиона уклонистов. Они не на радаре. Надо создать условия, чтобы они максимально попали на радар. А уже потом смотреть мобилизационный ресурс, понимать, кто имеет бронирование, кто отсрочку и так далее заявил он для "Эспрессо TV"

Однако, по его словам, сегодня украинские власти не хотят работать с самой большой категорией военнообязанных и ищут "простых решений", в то время как депутаты заняты вопросами своих рейтингов.

Комитет национальной безопасности этим вопросом живет. Но в целом парламент — нет. Часть парламента уже стала жить выборами уточнил нардеп

Ранее российские силовики сообщили, что большинство украинских уклонистов прячутся в Черниговской области.