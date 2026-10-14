Родионенко: пересматривать отказ в выдаче виз российским гимнасткам не будут

Пересматривать отказ в выдаче виз российским гимнасткам не будут Родионенко: пересматривать отказ в выдаче виз российским гимнасткам не будут

Москва14 окт Вести.Решение нидерландской Гааги об отказе в визах участникам сборной России по спортивной гимнастике является безапелляционным. Об этом заявила заслуженный тренер Российской Федерации Валентина Родионенко, чьи слова передает ТАСС.

Да, решение окончательное сказала Родионенко

По оценке тренера, не было сомнений в том, что на этом старте состав заявленных спортсменов должен был победить. Но ангажированная политика, связанная с конкуренцией, не позволила допустить россиянок на первенство.

В Хорватии зрители очень тепло принимали россиян, и наверное кому-то это не понравилось добавила Родионенко

Чемпионат мира будет проходить в Нидерландах 17-25 октября. На соревнованиях будут разыграны путевки на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.

Ранее стало известно, что Нидерланды отказали в визах российским гимнасткам Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой и Анне Калмыковой. Таким образом, россиянки не выступят на чемпионате мира в Роттердаме.