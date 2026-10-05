Москва5 окт Вести.Заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову вновь госпитализировали из-за ухудшения здоровья, рассказал ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

Она снова в больнице. Состояние пока не могут стабилизировать сообщил собеседник агентства

В апреле Татьяна Тарасова попала в реанимацию. В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) тогда сообщили, что у тренера была сильная простуда. Двадцатого апреля ее выписали.

После этого в больнице она была лишь в начале сентября, куда пришла на плановое обследование. Через десять дней Тарасову госпитализировали. В больнице она провела пару дней, после чего сообщила о выписке.