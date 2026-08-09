В МИД РФ оценили последствия отказа Греции от ресурсов из России

МИД РФ: отказ от российского газа дорого обойдется экономике Греции В МИД РФ оценили последствия отказа Греции от ресурсов из России

Москва9 авг Вести.Полный отказ Афин от поставок российского газа к концу 2027 года приведет к серьезным негативным последствиям для греческой экономики. Об этом в интервью ТАСС заявил директор второго европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

Дипломат напомнил, что в 2025 году доля трубопроводного газа из России составила 45% от общего объема импорта Греции. Переориентация страны на более дорогой сжиженный природный газ (СПГ) из США грозит резким скачком цен на электроэнергию и потребительские товары.

Дополнительный урон экономике Афин уже нанесли сокращение турпотока из РФ и упадок местной меховой промышленности. При этом греческие власти по-прежнему не проявляют интереса к восстановлению связей с Москвой.