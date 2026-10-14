Новак: сделку РФ и США позитивно принимают те, кто заинтересован в стабильности

Новак рассказал о позитивном отношении рынка к дизельной сделке РФ и США Новак: сделку РФ и США позитивно принимают те, кто заинтересован в стабильности

Москва14 окт Вести.Сделку по дизелю между Россией и США позитивно воспринимают участники рынка, которые заинтересованы в его стабилизации. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью ИС "Вести".

Мне кажется, что касается любых решений, направленных на балансировку рынка, позитивно воспринимается всеми участниками рынка, теми, кто заинтересован в стабильном балансе спроса и предложения, в стабильных инвестициях сказал Новак

В том же интервью вице-премьер заверил, что ситуация с топливом в России улучшается.