Москва14 октВести.Сделку по дизелю между Россией и США позитивно воспринимают участники рынка, которые заинтересованы в его стабилизации. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью ИС "Вести".
Мне кажется, что касается любых решений, направленных на балансировку рынка, позитивно воспринимается всеми участниками рынка, теми, кто заинтересован в стабильном балансе спроса и предложения, в стабильных инвестицияхсказал Новак
В том же интервью вице-премьер заверил, что ситуация с топливом в России улучшается.