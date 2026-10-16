Москва16 октВести.Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsmax назвал Крым "самой ценной частью Украины" и заявил, что полуостров якобы со всех четырех сторон омывается океаном.
Американский лидер охарактеризовал регион как "красивейший участок земли", добавив, что как профессиональный девелопер отлично разбирается в качественной недвижимости.
Крым — самая ценная часть Украины, причем с большим отрывом. Вы понимаете, о чем я говорю. С четырех сторон — океан. Красивейший участок земли. Я девелопер. Я разбираюсь в хорошей землезаявил президент США
Ранее Дональд Трамп уже высказывался о географических особенностях Крыма в том же духе. В 2025 году глава Белого дома дал интервью, в котором утверждал, что Крым расположен в океане.
Крымский полуостров, площадь которого составляет около 27 тысяч квадратных километров, омывается Черным и Азовским морями, а с материковой частью он соединен узким Перекопским перешейком.