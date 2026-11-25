Лукашенко: в 2019 году украинцам надо было избрать опытного человека

Лукашенко заявил, что украинцам нужно было выбрать более опытного президента Лукашенко: в 2019 году украинцам надо было избрать опытного человека

Москва25 ноя Вести.Народ Украины несет ответственность за беды, обрушившиеся на страну, потому что в 2019 году надо было избрать президентом более опытного человека, чем Владимир Зеленский. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью французскому изданию Le Point.

Он молодой политик, он сделал много ошибок. Не он во всем виноват. У него "демократия", которая до войны довела. У него в руках нет той власти. Надо было избирать опытного человека. Виноват украинский народ: избрал неопытного человека

Он молодой политик, он сделал много ошибок. Не он во всем виноват. У него "демократия", которая до войны довела. У него в руках нет той власти. Надо было избирать опытного человека. Виноват украинский народ: избрал неопытного человека сказал Лукашенко в интервью, цитаты из которого приводит БЕЛТА

Нынешний глава киевского режима Зеленский победил на президентских выборах в 2019 году. В первом туре он набрал более 30% голосов, а во втором туре превзошел Петра Порошенко - 73,22% против 24,45%.