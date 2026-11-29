Главе СК Бастрыкину сообщат о нападении на подростка в Долгопрудном

Главе СК доложат об избиении подростка в Долгопрудном Главе СК Бастрыкину сообщат о нападении на подростка в Долгопрудном

Москва29 ноя Вести.Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о нападении на подростка в подмосковном Долгопрудном. Об этом ведомство сообщает в MAX.

Об инциденте правоохранители узнали из публикаций в интернете. Там сообщалось, что на 16-летнего юношу напали двое неизвестных молодых людей, а после преступления сбежали.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ст. 213 УК РФ).

Глава ведомства А. И. Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Я. А. Яковлеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах говорится в сообщении

Уточняется, что в центральном аппарате СК проконтролируют исполнение поручения.