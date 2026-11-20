Москва20 нояВести.Водитель легкового автомобиля и его пассажир погибли при столкновении с рейсовым автобусом в Новгородской области, организована проверка. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Авария произошла в Старорусском округе. По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Granta при обгоне столкнулся со встречным рейсовым автобусом.
В результате дорожной аварии водитель и пассажир автомашины погибли на месте происшествиясказано в сообщении
По факту происшествия организована проверка, в рамках которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.