Два человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Новгородской области

ДТП с участием автобуса в Новгородской области унесло жизни двух человек Два человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Новгородской области

Москва20 ноя Вести.Водитель легкового автомобиля и его пассажир погибли при столкновении с рейсовым автобусом в Новгородской области, организована проверка. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Авария произошла в Старорусском округе. По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Granta при обгоне столкнулся со встречным рейсовым автобусом.

В результате дорожной аварии водитель и пассажир автомашины погибли на месте происшествия сказано в сообщении

По факту происшествия организована проверка, в рамках которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.