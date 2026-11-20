В Ростовской области в ДТП с участием автобуса и легковушки погиб пешеход

В Ростовской области водитель погиб под колесами своего автобуса В Ростовской области в ДТП с участием автобуса и легковушки погиб пешеход

Москва20 ноя Вести.В Ростовской области водитель погиб под колесами своего автобуса после того, как в него врезалась легковушка. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

ДТП произошло вечером 19 ноября, в четверг, на участке проведения дорожных робот на трассе "Новороссия". За рулем авто находилась женщина 1975 года рождения.

По предварительным данным, допустила наезд на стоящее в полосе движения транспортное средство Hyundai County, которое от удара по инерции продолжило движение и допустил наезд на пешехода 1979 года рождения (который являлся водителем автобуса) говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Пострадавший скончался от полученных травм на месте.

По факту организована проверка, правоохранители проводят следственные мероприятия и выясняют детали случившегося.