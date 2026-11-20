Москва20 нояВести.В Ростовской области водитель погиб под колесами своего автобуса после того, как в него врезалась легковушка. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
ДТП произошло вечером 19 ноября, в четверг, на участке проведения дорожных робот на трассе "Новороссия". За рулем авто находилась женщина 1975 года рождения.
По предварительным данным, допустила наезд на стоящее в полосе движения транспортное средство Hyundai County, которое от удара по инерции продолжило движение и допустил наезд на пешехода 1979 года рождения (который являлся водителем автобуса)говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Пострадавший скончался от полученных травм на месте.
По факту организована проверка, правоохранители проводят следственные мероприятия и выясняют детали случившегося.