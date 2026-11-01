Два человека погибли в ДТП в Краснодарском крае

Водитель и пассажир легковушки погибли при столкновении с грузовиком на Кубани Два человека погибли в ДТП в Краснодарском крае

Москва1 ноя Вести.В Тбилисском районе Краснодарского края произошла дорожная авария, в которой погибли два человека, сообщает региональный главк МВД России в мессенджере MAX.

ДТП случилось вечером 1 ноября на автодороге хутор Неелинский – село Шереметьевское. Столкнулись грузовик Renault с полуприцепом и легковушка Daewoo Matiz.

В ДТП погибли водитель и 52-летний пассажир легкового автомобиля говорится в публикации

По предварительным данным, виновником аварии стал 60-летний водитель грузовика, не уступивший дорогу Daewoo Matiz, за рулем которого находилась 63-летняя женщина.