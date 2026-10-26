После ДТП на Кубани в больнице оказались двое детей, двое взрослых погибли

Двое взрослых погибли, а два ребенка оказались в больнице после ДТП на Кубани После ДТП на Кубани в больнице оказались двое детей, двое взрослых погибли

Москва26 окт Вести.Полиция Кубани расследует обстоятельства смертельного ДТП в Выселках.

Как сообщила в MAX пресс-служба ведомства, трагический инцидент произошел 26 октября в 16.30 мск на автодороге Выселки – Кирпильская.

По предварительным данным, 52-летний водитель Toyota Camry при обгоне попутного автомобиля в разрешенном месте выехал на встречную полосу, где столкнулся с Hyundai Accent под управлением 38-летней женщины.

В результате аварии, водитель Hyundai и пассажир скончались до приезда скорой помощи.

Также в больницу с травмами доставлены годовалый и 7-летний пассажир сказано в сообщении

Проводится проверка.