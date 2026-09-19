На федеральной трассе в Якутии произошло ДТП с погибшим и 4 пострадавшими

Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП на трассе в Якутии На федеральной трассе в Якутии произошло ДТП с погибшим и 4 пострадавшими

Москва19 сен Вести.Дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом случилось в Алданском районе Якутии, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

ЧП произошло на федеральной трассе "Лена".

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota Cresta, двигавшийся в сторону Алдана, не справился с управлением. Машину занесло, она оказалась на встречной полосе и столкнулась с автомобилем Toyota Mark 2.

В результате ДТП 4 человека получили телесные повреждения. Пассажир автомобиля Toyota Cresta скончался до прибытия скорой медицинской помощи говорится в заявлении ведомства

В полиции отметили, что предполагаемый виновник ДТП не учел безопасный скоростной режим, дорожные и метеорологические условия.