Москва19 сенВести.Дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом случилось в Алданском районе Якутии, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
ЧП произошло на федеральной трассе "Лена".
Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota Cresta, двигавшийся в сторону Алдана, не справился с управлением. Машину занесло, она оказалась на встречной полосе и столкнулась с автомобилем Toyota Mark 2.
В результате ДТП 4 человека получили телесные повреждения. Пассажир автомобиля Toyota Cresta скончался до прибытия скорой медицинской помощиговорится в заявлении ведомства
В полиции отметили, что предполагаемый виновник ДТП не учел безопасный скоростной режим, дорожные и метеорологические условия.