Москва20 июлВести.В Якутии в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 43-летний водитель. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики. Авария произошла в Томпонском районе на 165 км автомобильной дороги "Яна".
По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением и выехал на правую обочину, из-за чего машина перевернулась.
В результате ДТП от полученных травм, водитель транспортного средства Shacman погиб на месте автоаварииуточнили в ведомстве в Telegram-канале
В настоящее время проводится проверка и устанавливаются причины произошедшей аварии.