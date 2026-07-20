В Якутии в результате ДТП погиб водитель грузовика

В Якутии перевернулся грузовик, 43-летний водитель погиб В Якутии в результате ДТП погиб водитель грузовика

Москва20 июл Вести.В Якутии в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 43-летний водитель. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики. Авария произошла в Томпонском районе на 165 км автомобильной дороги "Яна".

По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением и выехал на правую обочину, из-за чего машина перевернулась.

В результате ДТП от полученных травм, водитель транспортного средства Shacman погиб на месте автоаварии уточнили в ведомстве в Telegram-канале

В настоящее время проводится проверка и устанавливаются причины произошедшей аварии.