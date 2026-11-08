Москва8 нояВести.В городе Кингисепп Ленинградской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 77-летний мужчина. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Авария произошла около 18.00 вблизи дома №3 улице Воровского. Предварительно установлено, что 77-летний автомобилист на "ВАЗ-2104" врезался в стоящий во встречном направлении Land Rover под управлением 36-летнего мужчины.
В результате ДТП водитель отечественного автомобиля скончался на месте происшествияговорится в канале ведомства на платформе MAX
По данному факту сотрудники полиции проводят проверку.