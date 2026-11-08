В Кингисеппе пожилой водитель на Lada погиб, врезавшись в Land Rover

Пожилой водитель на Lada погиб, врезавшись в Land Rover в Кингисеппе В Кингисеппе пожилой водитель на Lada погиб, врезавшись в Land Rover

Москва8 ноя Вести.В городе Кингисепп Ленинградской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 77-летний мужчина. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Авария произошла около 18.00 вблизи дома №3 улице Воровского. Предварительно установлено, что 77-летний автомобилист на "ВАЗ-2104" врезался в стоящий во встречном направлении Land Rover под управлением 36-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель отечественного автомобиля скончался на месте происшествия говорится в канале ведомства на платформе MAX

По данному факту сотрудники полиции проводят проверку.