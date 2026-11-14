В ДТП с участием трех грузовиков в Карелии погиб один человек

На трассе "Кола" в Карелии столкнулись три грузовика, водитель одного погиб В ДТП с участием трех грузовиков в Карелии погиб один человек

Москва14 ноя Вести.В Карелии произошло ДТП, в которое попали три грузовых автомобиля, водитель одного из них погиб, сообщает республиканское МВД в мессенджере MAX.

Авария случилась утром 14 ноября на 386‑м километре автомобильной дороги Р‑21 "Кола" в полутора километрах от поселка Пряжа.

По предварительным данным, грузовик Hyundai Porter, следовавший со стороны Петрозаводска, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с фурой Scania. Затем в них врезался большегруз Volvo, двигавшийся за Scania. Водители Hyundai и Scania были госпитализированы с телесными повреждениями, один из них скончался в больнице.

50-летний водитель Hyundai погиб сообщили в полиции

На месте ДТП работают правоохранители. Движение по федеральной трассе было на некоторое время перекрыто – был организован объезд через поселок Пряжа.