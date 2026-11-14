Москва14 нояВести.В Карелии произошло ДТП, в которое попали три грузовых автомобиля, водитель одного из них погиб, сообщает республиканское МВД в мессенджере MAX.
Авария случилась утром 14 ноября на 386‑м километре автомобильной дороги Р‑21 "Кола" в полутора километрах от поселка Пряжа.
По предварительным данным, грузовик Hyundai Porter, следовавший со стороны Петрозаводска, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с фурой Scania. Затем в них врезался большегруз Volvo, двигавшийся за Scania. Водители Hyundai и Scania были госпитализированы с телесными повреждениями, один из них скончался в больнице.
50-летний водитель Hyundai погибсообщили в полиции
На месте ДТП работают правоохранители. Движение по федеральной трассе было на некоторое время перекрыто – был организован объезд через поселок Пряжа.