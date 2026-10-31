Трое человек, включая двоих полицейских, погибли в ДТП в Карелии

В Карелии в результате ДТП погибли трое человек, включая двоих полицейских Трое человек, включая двоих полицейских, погибли в ДТП в Карелии

Москва31 окт Вести.Трое человек, включая двоих полицейских, погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Карелии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на в МВД республики.

Авария случилась 30 октября в 16.20 мск на 502 км федеральной трассы Р-21 "Кола".

Произошло столкновение двух транспортных средств. В результате ДТП погибли три человека, из них двое сотрудников полиции. Сотрудники полиции находились при исполнении служебных обязанностей отмечается в публикации, и уточняется, что еще один сотрудник полиции госпитализирован

В настоящее время проводится расследование обстоятельств и причин смертельной аварии.