Москва20 октВести.В Карелии легковой автомобиль вылетел с трассы в заполненный водой кювет, погибли два пассажира. Об этом сообщили в МВД республики.
ДТП произошло 20 октября около 11.00 на 33-м километре автодороги Гирвас — Юстозеро в Кондопожском районе. По предварительным данным, 53-летняя водитель Toyota не справилась с управлением, после чего автомобиль съехал в кювет, наполненный водой.
В результате происшествия погибли два пассажира автомобилясказано в сообщении
По информации МВД, погибшими оказались супружеская пара: мужчина – 1955 года рождения, женщина — 1954 года рождения.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.