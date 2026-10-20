Супружеская пара погибла в ДТП в Карелии

Два человека стали жертвами ДТП в Карелии Супружеская пара погибла в ДТП в Карелии

Москва20 окт Вести.В Карелии легковой автомобиль вылетел с трассы в заполненный водой кювет, погибли два пассажира. Об этом сообщили в МВД республики.

ДТП произошло 20 октября около 11.00 на 33-м километре автодороги Гирвас — Юстозеро в Кондопожском районе. По предварительным данным, 53-летняя водитель Toyota не справилась с управлением, после чего автомобиль съехал в кювет, наполненный водой.

В результате происшествия погибли два пассажира автомобиля сказано в сообщении

По информации МВД, погибшими оказались супружеская пара: мужчина – 1955 года рождения, женщина — 1954 года рождения.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.