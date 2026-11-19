Водитель и пассажир погибли в перевернувшемся автомобиле в Карелии

Два человека погибли в перевернувшейся машине в Карелии Водитель и пассажир погибли в перевернувшемся автомобиле в Карелии

Москва19 ноя Вести.В Карелии легковой автомобиль вылетел с трассы и перевернулся, погибли водитель и пассажир, организована проверка. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

ДТП произошло вечером 19 ноября на федеральной трассе "Сортавала" вблизи поселка Хилюля. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, после чего машина съехала в кювет и опрокинулась.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир автомобиля погибли говорится в сообщении

Прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Обстоятельства и причины ДТП выясняются.