Два человека погибли, один пострадал при опрокидывании авто в Омской области

Два человека погибли, один пострадал в ДТП в Омской области Два человека погибли, один пострадал при опрокидывании авто в Омской области

Москва8 ноя Вести.Двое мужчин погибли, женщина пострадала при опрокидывании автомобиля в Омской области. Об этом сообщила региональная прокуратура.

ДТП произошло ночью 8 ноября в районе 82-го км дороги "Сыропятское-Кормиловка-Калачинск". Предварительно, водитель Porsche Cayenne не справился с управлением, допустил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства.

В результате аварии водитель автомобиля, а также его 39-летний знакомый от полученных травм скончались на месте происшествия … , вторая пассажирка — 36-летняя женщина — с тяжелыми травмами доставлена в больницу говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

По факту ДТП организована проверка, причины устанавливаются.