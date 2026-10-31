В аварии на трассе "Кола" в Карелии погиб человек, несколько получили травмы

На трассе "Кола" в Карелии произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей В аварии на трассе "Кола" в Карелии погиб человек, несколько получили травмы

Москва31 окт Вести.В Карелии произошло ДТП, в котором погиб один человек, пострадали трое взрослых, состояние двоих детей уточняется, сообщает республиканский главк МВД России в мессенджере MAX.

Авария случилась во второй половине дня 31 октября на 394‑м километре трассы "Кола" в Пряжинском районе Карелии неподалеку от Военного городка.

По предварительным данным полиции, водитель автомобиля Skoda Rapid выехал на встречную полосу, нарушив требование дорожного знака "Обгон запрещен", и столкнулся с автомобилем Mitsubishi Lancer. Затем на него наехала двигавшаяся в попутном направлении Lada Granta, после этого она съехала в кювет.

В результате аварии погиб мужчина – пассажир "Митсубиши Лансер". Травмы получили водители всех трех автомобилей: "Шкода Рапид", "Гранта" и "Митсубиши Лансер". Также в "Гранте" находились двое детей – их состояние уточняется говорится в публикации

На месте происшествия работают сотрудники полиции, обстоятельства случившегося выясняются.