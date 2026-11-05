Два водителя и четыре пассажира пострадали в лобовом ДТП в Кабардино-Балкарии

Шесть человек пострадали при лобовом столкновении двух легковушек в КБР Два водителя и четыре пассажира пострадали в лобовом ДТП в Кабардино-Балкарии

Москва5 ноя Вести.Полицейские в Кабардино-Балкарии выясняют обстоятельства ДТП в Лескенском районе, где пострадали шесть человек, сообщается в MAX-канале Госавтоинспекции республики.

Предварительно установлено, что на трассе Аргудан-Александровское произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей.

В результате ДТП оба водителя и четыре пассажира, в том числе 13-летний подросток, с травмами различной степени тяжести госпитализированы говорится в сообщении

Полиция устанавливает причины и обстоятельства ДТП.