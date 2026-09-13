Москва13 сенВести.В Луганске произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись два автомобиля. Это произошло в результате выезда одного из них на полосу встречного движения, уточнило МВД по ЛНР.
ДТП случилось вечером субботы, 12 сентября, на улице Буденного.
23-летний водитель ВАЗ 21144 выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Datsun Mi-do под управлением 61-летнего водителянаписано в канале министерства
Оба водителя и пассажир одного из автомобилей госпитализированы в медицинское учреждение. Проводится проверка.