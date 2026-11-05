Скончался водитель одного из автомобилей в лобовом ДТП в Кабардино-Балкарии

Один пострадавший в лобовом ДТП в Кабардино-Балкарии скончался Скончался водитель одного из автомобилей в лобовом ДТП в Кабардино-Балкарии

Москва5 ноя Вести.Один из шести пострадавших при лобовом столкновении двух Lada Priora в Лескенском районе Кабардино-Балкарии скончался, сообщается в MAX-канале прокуратуры республики.

Ранее в ГАИ сообщили что на трассе Аргудан-Александровское в Лескенском районе произошло лобовое столкновение двух автомобилей легковых автомобилей. В результате ДТП оба водителя и четыре пассажира, в том числе 13-летний подросток, с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

По уточненной информации, один из водителей получил травмы, несовместимые с жизнью говорится в сообщении

В ведомстве подчеркнули, что прокуратура республики контролирует установление обстоятельств ДТП, в результате которого пострадал несовершеннолетний.