Москва10 октВести.Три человека получили травмы в результате ДТП в городе Светлом Калининградской области. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.
Авария произошла вечером 10 октября, в субботу, на дублере вдоль судоходного канала в районе завода. Одному из пострадавших нет 18 лет.
Автомобиль совершил наезд на придорожное дерево. В результате аварии пострадали три человека, в том числе несовершеннолетний пассажир… С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента сотрудники МЧС России деблокировали мужчину, находившегося на переднем пассажирском сиденьеговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Пострадавших передали медикам, подробностей об их состоянии и степени полученных травм нет. В обстоятельствах случившегося будут разбираться правоохранители.