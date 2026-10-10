Три человека пострадали в ДТП в Калининградской области

Машина влетела в дерево в Калининградской области, трое пострадали Три человека пострадали в ДТП в Калининградской области

Москва10 окт Вести.Три человека получили травмы в результате ДТП в городе Светлом Калининградской области. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Авария произошла вечером 10 октября, в субботу, на дублере вдоль судоходного канала в районе завода. Одному из пострадавших нет 18 лет.

Автомобиль совершил наезд на придорожное дерево. В результате аварии пострадали три человека, в том числе несовершеннолетний пассажир… С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента сотрудники МЧС России деблокировали мужчину, находившегося на переднем пассажирском сиденье говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Пострадавших передали медикам, подробностей об их состоянии и степени полученных травм нет. В обстоятельствах случившегося будут разбираться правоохранители.