Микроавтобус опрокинулся после ДТП под Калининградом, три пассажира пострадали

Три пассажира микроавтобуса пострадали в ДТП под Калининградом Микроавтобус опрокинулся после ДТП под Калининградом, три пассажира пострадали

Москва8 ноя Вести.Легковой автомобиль и микроавтобус столкнулись в Калининградской области при объезде упавшего на трассу дерева, пострадали три человека. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло утром 8 ноября на 24-м километре автодороги Калининград – Балтийск в Зеленоградском районе. По данным ГАИ, водитель "Тойоты" при объезде упавшего дерева выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом "Фиат". После этого микроавтобус съехал в кювет и опрокинулся.

В результате дорожного происшествия предварительно три пассажира микроавтобуса "Фиат" получили телесные повреждения говорится в сообщении

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.