Москва27 октВести.В ДТП в Зеленоградском районе Калининградской области пострадали два человека, сообщает региональная Госавтоинспекция в мессенджере MAX.
Авария произошла вечером 27 октября неподалеку от поселка Шатрово.
Водитель 1990 г.р., управляя автомобилем «Субару», в нарушение правил дорожного движения выехал на встречную полосу, не справился с управлением и допустил наезд на придорожное дерево справаотмечается в публикации
Водитель и пассажир получили телесные повреждения.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия.