В Ингушетии четыре человека пострадали в ДТП с двумя "Ладами"

На улице Муталиева в Назрани столкнулись две машины, четыре человека пострадали В Ингушетии четыре человека пострадали в ДТП с двумя "Ладами"

Москва10 ноя Вести.В Назрани на улице Муталиева столкнулись Lada Granta и Lada Vesta. В результате травмы получили четыре человека, в том числе один ребенок. Об этом сообщило Главное управление МЧС России по Ингушетии в Telegram.

Отмечается, что информация об аварии поступила на пульт вечером во вторник, 10 ноября. К месту направили сотрудников поисково-спасательного отряда "Эрзи", которые и установили, что произошло столкновение двух автомобилей.

В 20.01 мск. 10.11.2026 в дежурную смену ГУ МЧС РФ по Республике Ингушетия поступило сообщение о том, что в г. Назрань по улице Муталиева произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате ДТП пострадало четыре человека, среди пострадавших один ребенок говорится в публикации

Всех пострадавших на скорой помощи и попутном транспорте доставили в приемные отделения ИРКБ имени А. О. Ахушкова и ДРКБ в Назрани.

На месте работали восемь человек личного состава и три единицы спецтехники.

Что стало причиной ДТП, пока выясняется.