В Кургане Lexus столкнулся с Hyundai, пострадали 4 человека

Четверо, в том числе пешеход, пострадали после столкновения иномарок в Кургане В Кургане Lexus столкнулся с Hyundai, пострадали 4 человека

Москва15 окт Вести.Четыре человека, в том числе пешеход, пострадали в ДТП в Кургане после столкновения автомобилей Lexus и Hyundai Creta, сообщает городская Госавтоинспекция в MAX.

Авария произошла вечером 14 октября на улице Красина.

Водитель автомобиля Lexus на регулируемом перекрестке при повороте налево на улицу Горького на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу встречному автомобилю Hyundai Creta. В результате этого иномарки столкнулись.

После удара автомобиль Lexus отбросило на пешехода – женщину 1983 года рождения, находившуюся на тротуаре говорится в публикации

В результате ДТП телесные повреждения получили четыре участника движения.

Водителю автомобиля Lexus назначено амбулаторное лечение, водитель Hyundai Creta госпитализирован, пассажир этой машины, девушка 2007 года рождения, будет лечиться амбулаторно. Женщина-пешеход госпитализирована в отделение травматологии БСМП Кургана.