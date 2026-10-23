Пятеро человек, включая двоих детей, пострадали в ДТП в Тверской области

В Тверской области в ДТП пострадали пятеро человек, включая двоих детей Пятеро человек, включая двоих детей, пострадали в ДТП в Тверской области

Москва23 окт Вести.В Тверской области в результате дорожной аварии пострадали пятеро человек, включая двоих детей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

ДТП произошло 23 октября в 19.30 на 109 км федеральной трассы "Россия", где столкнулись два легковых автомобиля - Hyundai Creta под управлением мужчины 1961 года рождения и Volkswagen Tiguan, за рулем которого был мужчина 1987 года рождения.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля Hyundai Creta (женщина 1949 г.р.), а также пассажиры автомобиля Volkswagen Tiguan (женщина 1992 г.р., и две несовершеннолетних девочки в возрасте 8 лет и 5 лет) говорится в канале ведомства на платформе MAX

В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины ДТП.