Массовое ДТП произошло в Тверской области, пострадал один человек Женщина пострадала в массовом ДТП в Тверской области

Москва25 окт Вести.Четыре автомобиля столкнулись на федеральной трассе в Тверской области, пострадала женщина, пишет "АиФ-Тверь".

Авария произошла днем 25 октября на 290-м километре трассы М-10 "Россия" в Вышневолоцком районе. По предварительным данным, водитель автомобиля Mazda CX-7 стал обгонять фуру Scania и врезался в полуприцеп. После этого он столкнулся с Renault Duster и автомобилем "Лада Веста".

В аварии пострадала 60-летняя пассажирка автомобиля "Лада". Все водители трезвые сказано в сообщении

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.