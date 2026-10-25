Москва25 октВести.Четыре автомобиля столкнулись на федеральной трассе в Тверской области, пострадала женщина, пишет "АиФ-Тверь".
Авария произошла днем 25 октября на 290-м километре трассы М-10 "Россия" в Вышневолоцком районе. По предварительным данным, водитель автомобиля Mazda CX-7 стал обгонять фуру Scania и врезался в полуприцеп. После этого он столкнулся с Renault Duster и автомобилем "Лада Веста".
В аварии пострадала 60-летняя пассажирка автомобиля "Лада". Все водители трезвыесказано в сообщении
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.