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Один человек погиб и один травмирован в столкновении трех машин под Тверью

В Тверской области один человек погиб в ДТП трех легковушек Один человек погиб и один травмирован в столкновении трех машин под Тверью

Москва11 окт Вести.В Тверской области столкнулись три легковые машины, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщает управление ГАИ по региону.

Смертельная авария Lada Niva и двух автомобилей марки Volvo произошла на 337 км трассы М-10 "Россия" в Бологовском муниципальном округе.

В результате ДТП водитель Lada Niva от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи сказано в канале автоинспекции

Еще один человек получил травмы. Это пассажир автомобиля Lada Niva.

Обстоятельства ДТП уточняются.