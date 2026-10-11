Москва11 октВести.В Тверской области столкнулись три легковые машины, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщает управление ГАИ по региону.
Смертельная авария Lada Niva и двух автомобилей марки Volvo произошла на 337 км трассы М-10 "Россия" в Бологовском муниципальном округе.
В результате ДТП водитель Lada Niva от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощисказано в канале автоинспекции
Еще один человек получил травмы. Это пассажир автомобиля Lada Niva.
Обстоятельства ДТП уточняются.