Один водитель погиб и двое пострадали при столкновении трех автомобилей на Урале

На Урале столкнулись три машины, один человек погиб и двое пострадали Один водитель погиб и двое пострадали при столкновении трех автомобилей на Урале

Москва23 окт Вести.В Нижнем Тагиле произошло столкновение трех легковых автомобилей, в котором погиб один человек. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

Трагический инцидент произошел на 10-м километре трассы Николо-Павловское – Алапаевск. Предварительно, ДТП случилось после выезда Kia Rio на "встречку", где она врезалась в Skoda Fabia и по касательной – с Hyundai ix35.

В результате ДТП пассажир Skoda, 66-летняя женщина, от полученных травм скончалась на месте ДТП до приезда медиков сказано в канале ГАИ

Травмированы водители двух других участников аварии. В настоящее время им оказывается медицинская помощь.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.