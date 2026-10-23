Москва23 октВести.В Нижнем Тагиле произошло столкновение трех легковых автомобилей, в котором погиб один человек. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.
Трагический инцидент произошел на 10-м километре трассы Николо-Павловское – Алапаевск. Предварительно, ДТП случилось после выезда Kia Rio на "встречку", где она врезалась в Skoda Fabia и по касательной – с Hyundai ix35.
В результате ДТП пассажир Skoda, 66-летняя женщина, от полученных травм скончалась на месте ДТП до приезда медиковсказано в канале ГАИ
Травмированы водители двух других участников аварии. В настоящее время им оказывается медицинская помощь.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.