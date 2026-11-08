В Твери три человека пострадали при столкновении автобуса и легковушки

Три человека пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой в Твери В Твери три человека пострадали при столкновении автобуса и легковушки

Москва8 ноя Вести.В Твери произошло лобовое столкновение автобуса и автомобиля, в результате ДТП за медпомощью обратились три человека. Об этом сообщило региональное УМВД России.

Предварительно, утром 8 ноября на улице Горького водитель Hyundai Solaris (мужчина 1990 г.р.) не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом ЛиАЗ, под управлением мужчины 1983 г.р.

За медицинской помощью обратились 3 человека: водитель автомобиля Хендай и два пассажира автобуса (мужчина 1950 г.р. и женщина 1955 г.р.) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Пострадавшим медицинская помощь оказана на месте происшествия.

Устанавливаются все детали ДТП.