Москва28 октВести.В Удмуртии у села Горняк Можгинского района столкнулись два легковых автомобиля - травмы получили восемь человек. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
По информации республиканского центра медицины катастроф, детей среди пострадавших нет. Никто не погиб.
По данным ТЦМК УР, в результате ДТП пострадали 8 человек (детей нет), погибших нетговорится в публикации
Отмечается, что к ликвидации последствий аварии привлекли 26 человек личного состава и 10 единиц спецтехники.