В Удмуртии восемь человек пострадали в ДТП у села Горняк

На трассе в Удмуртии столкнулись две легковушки, пострадали восемь человек В Удмуртии восемь человек пострадали в ДТП у села Горняк

Москва28 окт Вести.В Удмуртии у села Горняк Можгинского района столкнулись два легковых автомобиля - травмы получили восемь человек. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

По информации республиканского центра медицины катастроф, детей среди пострадавших нет. Никто не погиб.

По данным ТЦМК УР, в результате ДТП пострадали 8 человек (детей нет), погибших нет говорится в публикации

Отмечается, что к ликвидации последствий аварии привлекли 26 человек личного состава и 10 единиц спецтехники.