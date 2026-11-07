Москва7 нояВести.В Красноярске водитель иномарки насмерть сбил мужчину, пересекающего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
ДТП произошло вечером 7 ноября, в субботу, на улице Тотмина.
Водитель 2002 года рождения, управляя автомобилем марки Honda, двигаясь на разрешающий сигнал светофора, допустил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора. В результате ДТП 55-летний пешеход от полученных травм скончался на местеговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
На месте работают правоохранители, детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.