В Красноярске иномарка насмерть сбила мужчину, переходившего дорогу на красный

В Красноярске 55-летний пешеход погиб, пытаясь перейти дорогу на красный В Красноярске иномарка насмерть сбила мужчину, переходившего дорогу на красный

Москва7 ноя Вести.В Красноярске водитель иномарки насмерть сбил мужчину, пересекающего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

ДТП произошло вечером 7 ноября, в субботу, на улице Тотмина.

Водитель 2002 года рождения, управляя автомобилем марки Honda, двигаясь на разрешающий сигнал светофора, допустил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора. В результате ДТП 55-летний пешеход от полученных травм скончался на месте говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

На месте работают правоохранители, детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.